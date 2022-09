Dass Globuli als Arzneimittel einerseits nur in Apotheken verkauft werden, auf der anderen Seite aber das Abfallprodukt der Herstellung, das potenzierte Wasser, einfach über die Kanalisation entsorgt werden darf, passt für die promovierte Chemikerin nicht zusammen. Diese Inkonsequenz will sie mit einem weiteren Beispiel veranschaulichen: Sie plant, einen Eistee auf den Markt zu bringen und diesen mit Safran-C30-Globuli zu süßen, nicht ohne sich vorher bei der zuständigen Behörde schlau gemacht zu haben, ob es denn zulässig ist, das Produkt als Lebensmittel zu vermarkten. HomöopaTea soll es heißen. Die Anfrage wird für zwei verschiedene Varianten gestellt. Bei der einen sollen in der Apotheke gekaufte Crocus-C30-Globuli aufgelöst werden. Bei der anderen sollen Globuli aus Safran und Haushaltszucker nach den Vorschriften des HAB selbst hergestellt und dann zum Süßen verwendet werden.

Gerangel um Zuständigkeiten

Die größte Schwierigkeit bestand dem Beitrag zufolge zunächst darin, auszumachen, welche Behörde eigentlich zuständig ist: das für Arzneimittel zuständige BfArM oder die für die Lebensmittelüberwachung zuständige Bezirksregierung, die jeweils aufeinander verweisen? Eine Anfrage beim Bundesgesundheitsministerium ergibt, dass man dort keine Bedenken hat, den Eistee als Lebensmittel zu vermarkten. Schließlich enthalte Cola auch Coffein und Tonic Water Chinin. Beides seien keine Arzneimittel, heißt es. Nguyen-Kim gibt zu bedenken, dass weder in Cola noch in Tonic arzneilich wirksame Mengen der Wirkstoffe enthalten seien, in ihrem Eistee jedoch zweieinhalb Fläschchen Globuli pro Flasche steckten.

Vom Verbraucherschutzministerium in NRW erhält sie schließlich die Antwort, dass Crocus C30, also die Globuli aus der Apotheke, als Zutat in Lebensmitteln nicht zulässig seien. Somit sei der daraus hergestellte Eistee auch nicht verkehrsfähig. Der Eistee, der mit den nach HAB-Vorschrift hergestellten DIY-Globuli aus Safran und Haushaltszucker gesüßt ist, kann nach Ansicht der Behörde hingegen in den Verkehr gebracht werden, sofern er die lebensmittelrechtlichen Vorschriften erfüllt.

Das findet Mai Thi Nguyen-Kim „lächerlich“. Entweder Homöopathie wirke, dann müssen die Mittel apothekenpflichtig sein, dürften nicht in die Umwelt gelangen und man dürfe damit auch keinen Eistee süßen. Oder sie wirke eben nicht. Dann dürfen homöopathische Mittel ihrer Ansicht nach aber auch nicht als Arzneimittel in der Apotheke angeboten werden.

Da Nguyen-Kim bekanntermaßen letztere Meinung vertritt, hat sie ihren Eistee produziert. Die Deklaration des Süßungsmittels könnte jedoch Ärger geben, der vermutlich bewusst einkalkuliert ist. So erklärt sie zwar, kein gekauftes Arzneimittel verwendet zu haben, bei der Zusammensetzung ist aber mit Crocus dil. C30 ein Arzneimittel angegeben.