Der Streit um die Homöopathie hat das Bundesgesundheitsministerium erreicht: Minister Karl Lauterbach will die Finanzierung homöopathischer Behandlungen durch gesetzliche Krankenkassen überprüfen. „Obwohl die Homöopathie vom Ausgabenvolumen nicht bedeutsam ist, hat sie in einer wissenschaftsbasierten Gesundheitspolitik keinen Platz“, sagte der SPD-Politiker dem „Spiegel“, der sich in seinem Stimmenfang-Podcast mit dem Thema beschäftigt hatte. „Deshalb werden wir prüfen, ob die Homöopathie als Satzungsleistung gestrichen werden kann.“

Als Satzungsleistungen werden Leistungen bezeichnet, die Krankenkassen zusätzlich zu den gesetzlich festgeschriebenen Leistungen gewähren können. Einige Krankenkassen bieten die Erstattung homöopathischer Arzneimittel als Satzungsleistung an. Sie begründen das im Podcast mit dem Wunsch der Versicherten und dem Wettbewerb. Man müsse bestimmte Leistungen anbieten, um attraktiv gegenüber der privaten Krankenversicherung zu bleiben, sagt der Chef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas. Er hätte allerdings kein Problem damit, wenn dies restriktiver gehandhabt werden würde. Dann allerdings für alle.