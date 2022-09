An der Homöopathie scheiden sich die Geister: Während die einen in ihr sogar eine evidenzbasierte (Natur-)Wissenschaft sehen, ordnen die anderen die Homöopathie eher im Bereich des Glaubens an wissenschaftlich nicht erklärbare Phänomene und im Bereich der Edel-Placebos ein.

Verfolgt man die Diskussionen der vergangenen Jahre um das Für und Wider der Homöopathie, kann der Eindruck entstehen, dass Kritiker und Gegner dieser Therapierichtung im Vormarsch sind. Auf der anderen Seite: In der Bevölkerung steht die Homöopathie als „sanfte Medizin“ nach wie vor hoch im Kurs, nicht zuletzt unterstützt durch Apothekerinnen und Apotheker, die sich eifrig in dem Fach Homöopathie weiterbilden und ein breites Sortiment an Homöopathika anbieten.

Aber wie sieht es denn wirklich mit wissenschaftlichen Belegen für die Wirksamkeit homöopathischer Arzneimittel aus? Das rbb-Magazin „Kontraste“ befasste sich im Mai dieses Jahres mit der Homöopathie und der Rolle der Apotheken. Und kam zu einem vernichtenden Urteil, das sich kurz so zusammenfassen lässt: Apotheken klärten die Patientinnen und Patienten nicht korrekt über Homöopathika auf, stattdessen würde auch bei schweren Krankheiten mit Homöopathika Geld gemacht. Ein Urteil, das viele Kolleginnen und Kollegen hart traf.