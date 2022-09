Welche Wirkung die Kritik der Länder an dem Gesetzentwurf haben wird, muss sich nun im parlamentarischen Verfahren zeigen. Es handelt sich schließlich „nur“ um ein Einspruchsgesetz, die Zustimmung des Bundesrats ist also nicht notwendig. Jetzt ist die Bundesregierung zunächst aufgefordert, eine Gegenäußerung zur Stellungnahme des Bundesrats zu verfassen und diese dann an den Bundestag weiterzuleiten. Bereits am kommenden Freitag, dem 23. September, steht die erste Lesung im Bundestagsplenum an – 70 Minuten Aussprache sind vorgesehen, dann wird der Entwurf in die zuständigen Ausschüsse überwiesen. Dort kann dann nochmal Hand angelegt werden. Und nach dem Struckschen Gesetz verlässt kein Gesetz den Bundestag so, wie es hineinkommt. Doch welche Änderungen vorgenommen werden, bleibt Sache des Parlaments.

Der mögliche Weg eines Einspruchsgesetzes

Verabschiedet der Bundestag dann das Gesetz, beraten die Länder in einer Plenarsitzung noch einmal darüber – im besten Fall abschließend. Wollen sie es noch immer nicht billigen, können sie den Vermittlungsausschuss anrufen. Dort sucht man eine Einigung. Es kann zu einem Änderungsvorschlag kommen, dann ist wieder der Bundestag an der Reihe und fasst erneut einen Gesetzesbeschluss.

Im Anschluss kann der Bundesrat diesen neuen Gesetzesbeschluss entweder billigen oder Einspruch einlegen (das Gleiche gilt, wenn es im Vermittlungsausschuss keine Einigung gibt und der Gesetzentwurf direkt wieder im Bundesrat landet). Erhebt er Einspruch mit der absoluten Mehrheit seiner Stimmen, kann dieser nur mit der absoluten Mehrheit im Bundestag (Kanzlermehrheit) überstimmt werden. Legt der Bundesrat den Einspruch mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit ein, müssen für die Zurückweisung des Einspruchs im Bundestag zwei Drittel der abgegebenen Stimmen zusammen kommen, mindestens jedoch die Stimmen der Hälfte aller Mitglieder.

Dieses Einspruchsverfahren ist allerdings alles andere als die Regel. Die Erfahrung zeigt: Bei den gesundheitspolitischen Gesetzgebungsverfahren der vergangenen Jahre wurde bereits der Vermittlungsausschuss selten angerufen. Geschehen ist dies etwa beim 2013 gescheiterten Präventionsgesetz und den daran angefügten Anti-Korruptions-Regelungen für das Gesundheitswesen. Allerdings standen kurz darauf Bundestagswahlen an und das ganze Verfahren versandete (dieses Schicksal ereilte das Präventionsgesetz übrigens auch 2005 schon einmal). Im Jahr 2006 stoppte der Bundesrat das Gesetz zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der Arzneimittelversorgung (AVWG) und schickte es in die Vermittlung. Obwohl man sich nicht einigen konnte, billigte der Bundesrat das Gesetz – im Übrigen ebenfalls ein Spargesetz – am Ende dennoch. 2005 kam es bei einer Änderung des Apothekengesetzes einmal zu einer Einigung im Vermittlungsausschuss. Hier ging es um die Abschaffung des Regionalprinzips in der Krankenhausversorgung – die Länder konnten sich in weiten Teilen nicht durchsetzen. In jüngerer Vergangenheit hatte der Gesundheitsausschuss zwar gelegentlich die Anrufung des Vermittlungsausschusses empfohlen, doch das Plenum folgte dieser Empfehlung dann nicht. So war es etwa beim GSAV (Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung).