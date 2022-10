Wenn nun also der Bundesrat zum Monatsende grünes Licht gibt, muss das Gesetz noch im Bundesgesetzblatt verkündet werden – einen Tag danach tritt es in Kraft. Das könnte im Laufe des Novembers der Fall sein. Dann würde der höhere Kassenabschlag ab Februar 2023 gelten. Erfolgt die Verkündung erst im Dezember, wäre der 1. März 2023 der Stichtag. Denn im Gesetzentwurf steht, dass die Regelung zum Apothekenabschlag am „ersten Tages des dritten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats“ in Kraft tritt.