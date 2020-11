Länder winken VOASG durch

Um Zeit zu sparen, fasst der Bundesrat bei seinen Plenumssitzungen Tagesordnungspunkte, die unstreitig sind, in einer so genannten Grünen Liste zusammen. Über diese Liste stimmt das Plenum dann in einer einzigen Abstimmung gesammelt ab. Am heutigen Freitag stand auch das Vor-Ort-Apotheken-Stärkungsgesetz (VOASG) auf dieser Liste. Beim VOASG handelt es sich um ein Einspruchsgesetz, das nicht der Zustimmung der Länder bedarf – allerdings könnten diese, wenn sie echte Bedenken hätten, den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat anrufen. Doch wie vom Gesundheitsausschuss des Bundesrats empfohlen, verzichtete das Plenum auf diesen Schritt.