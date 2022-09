Mit dem geplanten GKV-Finanzstabilisierungsgesetz soll unter anderem der Kassenabschlag der Apotheken von derzeit 1,77 Euro auf 2 Euro steigen. Dieses Vorhaben steht nach Ansicht der Delegierten beim Deutschen Apothekertag, der aktuell in München tagt, im krassen Gegensatz zur im Koalitionsvertrag festgelegten Absicht, die Vor-Ort-Apotheken zu stärken. In einer jetzt verabschiedeten Resolution fordern sie daher Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sowie die anderen Abgeordneten im Deutschen Bundestag dazu auf, diesen Plan fallenzulassen.

In der ad hoc eingebrachten Resolution weisen die Kammern und Verbände aus Westfalen-Lippe und Nordrhein darauf hin, dass sich just am heutigen Freitag auch die Länderkammer gegen die Erhöhung des Kassenabschlags ausgesprochen hat. „Folgen Sie dem Votum des Bundesrates!“, appellieren sie an die Politik.