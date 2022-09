Der langjährige Generalbevollmächtigte der Treuhand Hannover Dipl.-Vw. Dr. Frank Diener wird Ende 2023 planmäßig in den Ruhestand eintreten, heißt es in der Pressemeldung. Sein designierter Nachfolger Rechtsanwalt Dr. Sebastian Schwintek soll zum 1. Januar 2023 in die Geschäftsleitung der Treuhand Hannover eintreten und zum 1. Juli 2023 die Bereichsleiterfunktion von Diener sowie die Geschäftsführung des Treuhand-Verbands Deutscher Apotheker e.V. übernehmen. Letzterer ist Hauptgesellschafter der Treuhand Hannover.