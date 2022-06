Ein Apotheker aus Westfalen-Lippe will diesen aus seiner Sicht tendenziösen Beitrag nicht auf sich und seinem Berufsstand sitzen lassen. In einem ausführlichen Brief an den SWR-Intendanten Kai Gniffke erläutert er, weshalb das Politmagazin in seinen Augen in seiner Kritik an der Homöopathie und der Rolle der Apotheker:innen über das Ziel hinaus schießt.

Zum einen werde die Gefährlichkeit dieser Produktgruppe überspitzt dargestellt. Der „Kontraste“-Beitrag zieht als Beispiel die Brustkrebspatientin Anita B. heran, die sich statt einer schulmedizinischen Behandlung für die Homöopathie entschied und letztlich starb, obwohl eine Operation und eventuell eine medikamentöse Nachbehandlung laut einem Gutachter eine reelle Chance auf Heilung versprochen hätten. Dieser Gebrauch ist aber nicht bestimmungsgemäß, betont der Apotheker in dem Schreiben, das der Redaktion vorliegt. Es gelte, zwischen Alternativ- und Komplementärmedizin zu unterscheiden, wie es auch in den apothekerlichen Weiterbildungen gelehrt werde – als „Add-on“ hätte der Einsatz wohl kaum geschadet. Ursächlich für den Tod der Patientin sei das Unterlassen einer wirksamen Therapie und nicht der Gebrauch von Homöopathika. „Der Fall illustriert also weniger die ‚Gefährlichkeit der Homöopathie‘ per se, sondern eher die Gefährlichkeit eines nicht be­stimmungs­gemäßen Einsatzes, in diesem Fall als Alternativ-Medizin.“

Ist Homöopathie gefährlich?

Die pauschale Behauptung, Homöopathie bei schweren Erkrankungen zu empfeh­len, sei ge­fährlich, werde im Beitrag schlecht bis gar nicht begründet, meint der Apotheker, der selbst Fachapotheker für Arzneimittelinformation ist und die Bereichsweiterbildung „Homöopathie und Naturheilverfahren“ abgeschlossen hat. „Persönlich halte ich sie im Ge­gen­­teil sogar für inhaltlich unzutreffend und unangemessen sensationell dargestellt, weil die weit verbreitete komplementärmedizinische Empfehlung homöopathischer Mittel unzu­reichend von einem nicht bestimmungsgemäßen Einsatz Einzelner (!) als Alternativ-Medi­zin abgegrenzt wird. Deren zum Teil sogar strafrechtlich verfolgte Verfehlungen mit dem Umgang der übrigen ApothekerInnen gleichzusetzen, erscheint mir im Übrigen in etwa so fair, wie alle Auto­fahrer für die Unfallfolgen eines einzelnen Geisterfahrers verantwortlich zu machen.“