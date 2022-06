Rbb-Programmchef bezieht Stellung zu umstrittenem Homöopathie-Beitrag

Der Programmchef erläutert: „Daraus ergibt sich, so die Einschätzungen der Redaktion und zahlreicher Experten, dass Apothekerinnen und Apotheker die Kunden aktiv über die Wirkung von Arzneimitteln nach dem Stand der Wissenschaft beraten sollen. Dies beinhalte auch, dass fehlende Erkenntnisse über eine Wirkung eines Arzneimittels dem Kunden nicht unterschlagen werden dürften.“

Darf man bei der Beratung Indikationen nennen?

Auch auf das Nennen von Indikationen im Beratungsgespräch geht Schulte-Kellinghaus ein – allerdings nur punktuell. In seinem Brief hebt der Apotheker hervor, dass es durchaus homöopathische Präparate gibt, die eine Zulassung und damit auch eine Indikation besitzen. „Das trifft so zu“, räumt Schulte-Kellinghaus ein. „Allerdings waren diese wenigen Ausnahmen nicht Gegenstand der Berichterstattung, denn bei diesen handelt es sich nicht um klassische Homöopathika. Der Beitrag bezog sich auf hochverdünnte, registrierte Homöopathika, wie sie landläufig bekannt sind (im Sinne Samuel Hahnemanns).“ Auf den Hinweis, das HWG ließe sich nicht eins zu eins auf das apothekerliche Beratungsgespräch anwenden, geht er nicht ein.

Zusammenfassend hält er fest, dass der Beitrag sich „kritisch mit dem Umgang mancher Apotheker mit hochverdünnten homöopathischen Mitteln“ auseinandersetze. Dies könne gesundheitsgefährdende Folgen haben. „Ausgangspunkt dieser Kritik waren die investigativen Recherchen der Redaktion in Apotheken im gesamten Bundesgebiet. Dass es sehr wohl auch viele andere Apothekerinnen und Apotheker gibt, die sich beim Verkauf von Homöopathika verantwortungsbewusst verhalten, ist selbstverständlich richtig und hätte im Beitrag deutlicher angesprochen werden können. Dies ist ein Punkt, den ich sehe und den ich gegenüber den Autoren auch angesprochen habe.“

Passiert immer wieder, aber nicht immer und überall

Die beanstandeten Aussagen, Homöopathie bei schweren Erkrankungen einzusetzen, sei per se gefährlich und in der Berufsordnung für Apotheker sollte ein verpflichtender Hinweis auf wissenschaftliche Beratung zu homöopathischen Arzneimitteln enthalten sein, habe er so jedoch nicht finden können. „Hingegen heißt es etwa im Beitrag: ‚Immer wieder klären Apotheker ihre Kunden nicht wissenschaftlich auf‘– es wird also explizit gesagt, dass dies‚ immer wieder‘ passiert, jedoch selbstverständlich nicht immer oder überall.“

Für den Programmchef ist es unbestritten, dass „Kontraste“ für seriöse Informationen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stehe. „Allerdings ist ‚Kontraste‘ ein investigatives Politikmagazin, das in der Regel keine nachrichtlichen Stücke produziert, sondern Hintergründe aufdeckt, Zusammenhänge erklärt und immer wieder auch Stellung bezieht“, ordnet er ein. „Dabei legen die Kolleginnen und Kollegen der Redaktion auch den Finger in die Wunde, decken Missstände auf und formulieren zugespitzt. In dem von Ihnen kritisierten Film hätte die Redaktion an der einen oder anderen Stelle möglicherweise deutlicher auf Unterschiede hinweisen können.“ Dennoch versichert Schulte-Kellinghaus, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk und insbesondere auch der rbb regelmäßig darüber berichtet, wie homöopathische Mittel sehr wohl als Placebo Patientinnen und Patienten helfen können – etwa im Jahr 2020 in dem Film „Die Wahrheit über Homöopathie“.