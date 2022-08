Warburg-Effekt: Alzheimer-Neuronen zeigen gleichen Stoffwechsel wie Tumoren

Als eine Einschränkung ihrer Ergebnisse schreiben die Forschenden um Traxler und Mertens in dem Paper, dass ihre Zellkulturen isoliert nur Neuronen beinhalten und so etwa die natürlichen Effekte von Glia-Zellen, die am Hirnstoffwechsel beteiligt sind, fehlen. „Dass es keine Interaktion mit Glia-Zellen gibt, ist zugleich eine Stärke, als auch eine Schwäche. Auf der einen Seite können wir so direkt den Effekt von sporadischem Alzheimer in den Nervenzellen messen“, sagt Traxler. Die meisten anderen metabolischen Studien würden auf zerebrospinaler Flüssigkeit basieren. „Daher wusste man nie, zu welchem Ausmaß die Nervenzellen dazu beitragen. In solchen Studien konnte man schon erhöhte Laktat-Werte, als auch erhöhte Proteine des PKM2 oder LDHA (Lactatdehydrogenase A) messen, jedoch dachte man immer, dass dies von den aktivierten Astrozyten und Microglia kommt“, erklärt sie.

Um zukünftig aber auch in-vitro ein Modell des Nervensystems widerspiegeln zu können, arbeite man gerade darauf hin, auch direkt induzierte Astrozyten, Microglia, und Oligodendrozyten aus Fibroblasten von Patienten herzustellen, sagt sie. „Zurzeit gibt es schon Modelle, die diese Zelltypen aus induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSCs) herstellen können, diese verlieren aber das Alter und sind daher nicht optimal.“ Derzeit erschienen aber viele Arbeiten, die eine direkte Konversion zur Produktion von „alten“ Glia-Zellen beschreiben würden – man könne wohl bald mit entsprechend verbesserten Zellkulturmodellen rechnen, sagt Traxler.