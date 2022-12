Krebs-Therapie über die Flanke – neue Angriffspunkte auf Nebenschauplätzen

Als eine Art „Proof of concept“, ob diese Reparaturenzyme überhaupt pharmakologisch angreifbar – drugable – sind, haben sich die Würzburger und ihre Kooperationspartner:innen das Enzym Phosphoglykolat-Phosphatase (PGP) vorgenommen. Die PGP ist ein in allen menschlichen Zellen exprimiertes Enzym, das außerdem in der Natur überhaupt weitverbreitet ist. Entdeckt hat man es ursprünglich in Pflanzen, wo es die gleiche Funktion hat wie in menschlichen Zellen – es greift reparierend in den Energiestoffwechsel ein, in dem es ein unerwünschtes Nebenprodukt recycelt. Es katalysiert hauptsächlich namensgebend die Reaktion, in der aus dem Nebenprodukt 2-Phosphoglykolat wieder verwertbares Glykolat und Phosphat entstehen. Das 2-Phosphoglykolat entsteht bei Pflanzen als Nebenprodukt bei der Photorespiration und unter anderem beim Menschen als Nebenprodukt in der Glykolyse durch die Pyruvatkinase.