ABDA-Halbjahreszahlen: 205 Apotheken weniger als Ende 2021

ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening sagte, die Apothekenzahl sinke immer weiter, ein neues Tief sei erreicht. „Viele Apotheken schließen, nur wenige machen neu auf. Das macht vielen Patientinnen und Patienten Angst.“ Auch die Bundesregierung sollte sich Sorgen um die Zukunft der wohnortnahen Arzneimittelversorgung machen. „Apotheken haben ohnehin mit der Inflation, steigenden Personalkosten und großen Nachwuchssorgen heftig zu kämpfen“, sagte Overwiening.



Die ABDA warnte vor einer Schwächung der Apotheken im Zuge der Gesetzespläne zum Ausgleich eines Milliardendefizits bei der gesetzlichen Krankenversicherung im kommenden Jahr. Der Entwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht unter anderem für zwei Jahre einen höheren Kassenabschlag für Apotheken vor: Statt wie bisher 1,77 Euro je Rx-Arzneimittel sollen die Betriebe mit 2 Euro je Packung belastet werden.

Staatssekretär Franke verteidigt Sparpläne

In einem Brief an Apothekerin Daniela Hänel verteidigte kürzlich BMG-Staatssekretär Edgar Franke (SPD) das Vorhaben: Er verwies auf das seit Jahren steigende Betriebsergebnis der durchschnittlichen Apotheke vor Steuern. „Manches Jahr mit einer geringen Steigerung, aber im Jahr 2021 um 27 Prozent und im Jahr davor waren es 12 Prozent.“ Dazu habe auch die Abgabe einer zunehmenden Zahl hochpreisiger Arzneimittel beigetragen. „Davon profitieren die Apotheken bei ihrem Umsatz aufgrund des ungedeckelten prozentualen Vergütungszuschlags unmittelbar“, schreibt Franke.