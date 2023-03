Rückendeckung bekam sie vom CDU-Gesundheitsexperten Georg Kippels. „Ich weiß beim besten Willen nicht, wer auf die Idee mit den 50 Cent gekommen ist“, sagte der Oppositionspolitiker. Er nannte diesen Betrag „wild gegriffen und daher völlig indiskutabel“. Er wisse nicht, welcher Berufsstand „für 50 Cent überhaupt bereit wäre, den Hörer in die Hand zu nehmen, geschweige denn ein inhaltlich wertvolles Gespräch zu führen. Da müssen wir in eine andere Wertschätzung kommen.“ Daran knüpfte auch Kathrin Vogler von der Linken an: „Die 50 Cent sind eine Frechheit, auch im Vergleich dazu, dass in einem der Gesetze aus der Spahn-Ära geregelt wurde, dass Ärztinnen und Ärzte für das Versenden eines elektronischen Arztbriefs – also nur dafür, dass sie eine E-Mail versenden mit dem, was sie sowieso aufschreiben müssen – 1 Euro erhalten. Das ist eine Respektlosigkeit gegenüber der Arbeit der Apothekerinnen und Apotheker und ihrer Mitarbeitenden und einfach nicht hinnehmbar.“