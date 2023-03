Der Referentenentwurf für das Arzneimittel-Lieferengpass­bekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz (ALBVVG) sieht bekanntlich deutliche Einschränkungen bei den erleichterten Abgaberegeln vor. Da zudem die geplanten Vorschriften aus Sicht der ABDA in der Praxis nicht umsetzbar sind, besteht erheblicher Gesprächsbedarf mit dem Bundesgesundheitsministerium. ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening hat bereits mehrfach die Gesprächsbereitschaft des Ministers gegenüber der Apothekerschaft eingefordert, unter anderem in einem offenen Brief vom 17. Februar 2023 zum Entwurf des ALBVVG.