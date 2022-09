Am morgigen Freitag berät das Bundestagsplenum erstmals über das Sparpaket aus dem Hause Lauterbach. Um die Abgeordneten darauf einzustimmen, trommelt die ABDA jetzt noch einmal dafür, den Kassenabschlag doch nicht wie aktuell vorgesehen von 1,77 Euro auf 2 Euro zu erhöhen: In der Ausgabe der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ vom gestrigen Mittwoch (21. September) hat die Bundesvereinigung eine viertelseitige Anzeige geschaltet, in der sie vor der geplanten Honorarkürzung der Apotheken warnt.