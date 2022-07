Wie könnte es weitergehen mit dem Spargesetz?

Dennoch sind die Liberalen offenbar nicht von allen Sparvorschlägen überzeugt. Ob sich die FDP mit der Vorlage arrangieren wird, bleibt daher abzuwarten. Allerdings ist von Nachjustierungen am Referentenentwurf bislang nichts bekannt. Vielmehr ist geplant, dass dieser Entwurf am 27. Juli das Kabinett passieren soll. Gelingt es mit dem Kabinettsbeschluss, ist für einen solchen Gesetzentwurf der Bundesregierung die nächste Station der Bundesrat. Dieser hat dann in der Regel sechs Wochen Zeit, um eine Stellungnahme abzugeben, zu der sich die Regierung wiederum schriftlich äußern kann. Dann geht es weiter in den Bundestag.

Für das Spargesetz heißt das: Der nächste Termin im Bundesrat wäre der 31. August – erst dann tagt der Gesundheitsausschuss der Länderkammer wieder. Die erste Plenumssitzung ist dann am 16. September. Die sechs Wochen zwischen Kabinettsbeschluss und Stellungnahme könnten also eingehalten werden. Für den Bundestag ist die sitzungsfreie Zeit ebenfalls im September vorbei. Hier könnten die Beratungen also in der zweiten Septemberhälfte starten. Eine Verabschiedung ist allerdings nicht vor Ende Oktober zu erwarten – und zwar nach der jährlichen Prognose des Schätzerkreises zur Finanzentwicklung der GKV.

Ein Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens ist dann in diesem Jahr auf jeden Fall noch möglich. Inhaltlich kann sich im parlamentarischen Verfahren über Änderungsanträge der Regierungsfraktionen noch einiges am Gesetz ändern.