Pro und Contra Direktabrechnung

Durch die Insolvenz des Rechenzentrums AvP wurde außerdem das Vertrauen in das System erschüttert. Viele Apotheken warten heute noch auf ihre ausstehenden Zahlungen. Die AvP-Pleite wird vom Softwarehaus CGM Lauer, das seinen Kunden in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister Scanacs ein Angebot zur Direktabrechnung von E-Rezepten gemacht hat, unter anderem als Argument ins Feld geführt. Die Beauftragung eines zwischengeschalteten Apothekenrechenzentrums sei nicht notwendig. Dies sorge für mehr Transparenz bei der Abrechnung und einen schnelleren Zahlprozess, heißt es. Die Liquiditätssicherheit werde erhöht. Das Insolvenzrisiko Dritter habe keinen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der Apotheken, bewirbt CGM das neue Angebot. Außerdem sollen Apotheken besser vor Retaxierungen geschützt sein, denn der Zuzahlungsstatus von Patienten oder individuelle Erstattungshinweise eines Kostenträgers können nahezu in Echtzeit abgefragt werden, heißt es. Außerdem soll schon direkt in der Apotheke eine Auskunft erteilt werden, ob die Kosten für ein bestimmtes Arzneimittel von der Krankenkasse übernommen werden. Auch für die gesetzliche Krankenversicherung sollen sich durch die Scanacs-Integration zusätzliche Vorteile ergeben: Eine frühzeitige Prüfung der Rezepte und die direkte digitale Abrechnung sollen zur Verschlankung und deutlichen Beschleunigung der Prozesse sowie zu einer beträchtlichen Einsparung von Ressourcen führen, erklärt CGM. In der DAZ 28/2021 haben wir das Pro und Contra der Direktabrechnung umfassend beleuchtet. Angesichts der Aktualität der Thematik haben wir die Argumente beider Seiten noch einmal zusammengefasst.