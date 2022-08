Direktabrechnung überzeugt Apotheker (noch) nicht

E-Rezepte werden den einen oder anderen Prozess in der Apotheke ändern. So fallen beispielsweise die Abholung und Digitalisierung der Papierrezepte irgendwann, wenn wirklich alle Verordnungen digital ausgestellt werden, weg. Das wirft die Frage auf, ob es eigentlich in Zukunft noch Rechenzentren braucht.

Zwar ist die Rezeptabrechnung über die Apothekenrechenzentren ein jahrelang etablierter und optimierter Prozess, aber die Insolvenz des Rechenzentrums AvP hat das Vertrauen in das System erschüttert. Da klingt ein Angebot, wie es aktuell CGM Lauer in Kooperation mit dem Dresdner IT-Unternehmen Scanacs den Kund:innen macht, gar nicht so schlecht: direkte Abrechnung mit den Kassen ohne zwischengeschaltetes Rechenzentrum. Die Apotheken würden ihre Rezepte direkt bei den Krankenkassen einreichen und dann auch direkt von den Krankenkassen bezahlt werden.

Die Vorteile beschreibt CGM Lauer in dem Schreiben als Maximierung der Liquidität sowie Vermeidung von Retaxationen. Ferner will der Apothekensoftwareanbieter seinen Kunden einen „optimalen Überblick“ über alle eingegangenen, abrechenbaren, stornierten und erledigten E-Rezepte bieten.