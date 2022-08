Mal ganz abgesehen davon, dass es bei dem konkreten Modell von CGM mit Scanacs noch viele Unklarheiten gibt – zum Beispiel die Tatsache, dass weder CGM Lauer noch Scanacs den Status eines Apothekenrechenzentrums auf Grundlage des Sozialrechts führen oder dass Kassen aktuell gar nicht die Strukturen haben, Gelder auf den Tag genau an einzelne Apotheken auszuzahlen – bestehen ganz grundsätzliche Bedenken hinsichtlich einer Direktabrechnung mit den Kassen. DAZ-Wirtschaftsexperte Dr. Thomas Müller-Bohn hat sie in seinem Artikel „Direkt oder indirekt? Optionen, Chancen und Risiken bei der Abrechnung von Arzneimitteln und Dienstleistungen“ zusammengefasst. So schreibt er unter anderem, dass auf diese Weise noch mehr Interaktion zwischen Apotheken und Krankenkassen möglich wäre und seitens der Krankenkassen die Begehrlichkeit entstehen könnte, die Versorgung mit hochpreisigen Arzneimitteln ähnlich wie bei Hilfsmitteln genehmigen zu lassen. Bisher sei dies in der Arzneimittelversorgung schon wegen der Pflicht zur unverzüglichen Belieferung der Rezepte undenkbar. Neue Technik könne so den Weg zu noch mehr Kontrolle und Einfluss von weiteren Beteiligten eröffnen, so Müller-Bohn. Dies erscheine in seinen Augen für Versicherte und Apotheken keinesfalls erstrebenswert.

Somit scheint die Frage, ob sich die Direktabrechnung für die Apotheken unterm Strich lohnt, gar nicht so leicht zu beantworten zu sein. Wir würden gerne von unseren Leser:innen wissen, wie sie zu der Idee der Direktabrechnung stehen.