CGM Lauer pusht die Direktabrechnung

Dieses Problem will der Direktabrechner Scanacs lösen. Die Firma kooperiert bislang mit einer Reihe von Krankenkassen vor allem im Bereich der Zuzahlungsprüfung. Über die Scanacs-Plattform werden die Apotheken und Krankenkassen miteinander vernetzt. Dadurch können in der Apotheke zum Beispiel der Zuzahlungsstatus von Patienten oder individuelle Erstattungshinweise eines Kostenträgers nahezu in Echtzeit abgefragt werden. Außerdem kann schon direkt in der Apotheke eine Auskunft erteilt werden, ob die Kosten für ein bestimmtes Arzneimittel von der Krankenkasse übernommen werden.