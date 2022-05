Ökotest rät von chemischen UV-Filtern grundsätzlich ab, da etliche davon in Versuchen eine hormonelle Wirkung zeigten. Darunter Octocrylen, Homosalate (2-Hydroxybenzoesäure-3,3,5-trimethyl­cyclohexylester) und Ethylhexyldimethyl PABA (2 Ethylhexyl­dimethyl-para-Amino­benzoesäure). In einer 2016 veröffentlichten dänischen Studie stellten Forscher bei 13 der untersuchten UV-Filtersubstanzen (in EU und USA verwendete) negative Effekte auf menschliche Spermien fest. Die Substanzen wirkten ähnlich wie Progesteron (siehe Tabelle unten).5/9