Fit für das E-Rezept mit dem E-Rezept-Gipfel 2022

Bei der digitalen Fortbildungsreihe „E-Rezept-Gipfel“ unterstützt der Deutsche Apotheker Verlag die Apothekenteams vom 1. September bis 31. Dezember 2022 mit vier kompakten Online-Vorträgen und einer Live-Online-Session rund um das E-Rezept.

Online-Vorträge auf Abruf

Die Teilnehmer:innen lernen den Weg des E-Rezepts von der Ausstellung bis zur Abrechnung kennen und erfahren von Apotheker Björn Schittenhelm, was das für die räumlichen und personellen Anforderungen einer Apotheke bedeutet. Der Inhaber gibt außerdem Einblicke in seinen Apothekenalltag und erläutert, wie er sich die Entwicklung der Apotheke in Zeiten des E-Rezepts vorstellt.

Wie können Apotheken ihren Kunden die Übermittlung des E-Rezepts erleichtern? Und über welche Kommunikationskanäle bzw. mithilfe welcher Werbemittel können Apotheken künftig mit ihren Kunden in Kontakt treten? Diesen und weiteren Fragen widmet sich Apothekerin Sylke Bergmann, indem sie die Kommunikationswege zwischen Apotheke und Patient sowie zwischen Apotheke und Arztpraxis veranschaulicht.

Welche Veränderungen die Einführung des E-Rezepts für die Abläufe in Apotheken und Arztpraxen mit sich bringt, schildert Hausarzt Nicolas Kahl in seinem Vortrag. Zudem erklärt er, wie die Kommunikation zwischen Apotheke und Praxis gelingen kann, wenn nachträgliche Änderungen am E-Rezept notwendig sind. Er gibt zudem einen Einblick, wie Patienten die neue Verordnung annehmen und welche Chancen die Einführung des E-Rezepts bietet.

Flexible Fortbildung

Es gibt noch offene Fragen zum E-Rezept? Zum Beispiel, wie mit fehlerhaften E-Rezepten umzugehen ist? Dann sollte man sich den „E-Rezept-Gipfel“ auf keinen Fall entgehen lassen. Die Online-Vorträge stehen im Zeitraum vom 1. September bis 31. Dezember 2022 zur Verfügung und können flexibel von daheim aus, in der Apotheke oder von unterwegs zeitunabhängig abgerufen werden.

Tickets und weitere Informationen gibt es hier.