Blutzuckerteststreifen vorerst nicht aufs E-Rezept

Der Verband weist in diesem Zusammenhang auch noch einmal darauf hin, in welchen Fällen E-Rezepte aktuell nicht zulässig sind und erst in späteren Ausbaustufen ermöglicht werden. Zunächst weiter auf Papier erfolgen muss demnach die Verordnung von

Betäubungsmitteln

T-Rezepten

Hilfsmitteln

weiteren von sonstigen nach § 31 SGB V einbezogenen Produkten, etwa Verbandmittel und eben Teststreifen

Sprechstundenbedarf

Blutprodukten

Digitalen Gesundheitsanwendungen

sowie Verordnungen zulasten anderer Kostenträger, wie Sozialhilfe, Bundespolizei, Bundeswehr etc.

und zulasten der PKV.

Letztere regle der PKV-Verband schreibt der BAV. Der Verband der privaten Krankenversicherungen erklärte im Juni auf Nachfrage der DAZ, dass die Einführung des E-Rezepts auch in der PKV in unmittelbarem Zusammenhang mit der Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) stehe. Die ersten PKV-Unternehmen wollen einem Sprecher zufolge Ende 2022, Anfang 2023 direkt mit einer ePA 2.0 mit erweiterten Funktionen – etwa dem Impf- und Mutterpass – einsteigen. In diesem Zusammenhang werde den Versicherten dann voraussichtlich auch die Nutzung des E-Rezepts angeboten werden können. Einen verbindlich definierten Zeitplan soll es zumindest zum damaligen Zeitpunkt nicht gegeben haben.