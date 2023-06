Ganz anders sehen das die Sanitätshäuser. Bereits in der Anhörung zum Engpassgesetz, in das die Regelung per Änderungsantrag eingebracht wurde, hatte der Verband „Wir versorgen Deutschland“, der verschiedene Leistungserbringer im Hilfsmittelbereich vertritt, sich über Benachteiligung beschwert. In einer Mitteilung vom heutigen Donnerstag tut Detlef Möller, Geschäftsführer Stolle Sanitätshaus GmbH & Co.KG in Hamburg, seinen Unmut kund.