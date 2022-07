Mögliche Varianten dafür sind nur in der Begründung zu finden. Demnach komme in erster Linie die Erhöhung des Festzuschlags auf Rx-Arzneimittel infrage. Außerdem werden die Anpassung der Botendienstpauschale und die Anhebung der Vergütung für die BtM-Dokumentation genannt. Die Anträge der Mitgliedsorganisationen unterscheiden sich an dieser Stelle teilweise. Die meisten Anträge beziehen sich auf den Festzuschlag. Der Verband Niedersachsen fordert, die prozentuale Komponente auf fünf Prozent (bisher drei Prozent) und die packungsbezogene Komponente auf zehn Euro (bisher 8,35 Euro) zu erhöhen. Im Leitantrag ist dies nur in der Begründung in einer Klammer zu finden. Möglicherweise wird dies jedoch als ein weitergehender Antrag zu betrachten sein.

Die Berufsorganisationen aus Schleswig-Holstein fordern, das Packungshonorar, die Botendienstpauschale und die BtM-Dokumentationsgebühr „deutlich auf ein zeitgemäßes Level“ anzuheben. Bei der Kammer Hamburg geht es allgemein um die „Arzneimittelpreisverordnung“. Zur Bemessung fordern die Hamburger eine Orientierung an den allgemeinen Kostensteigerungen, mindestens jedoch eine Anpassung „an die Inflationsrate seit 2002“. Denn 2002 ist das Basisjahr für das 2004 eingeführte Honorarmodell. Der Antrag der Kammer des Saarlandes fordert zusätzlich zur Erhöhung des Honorars, dieses „zukünftig an die Inflationsrate zu koppeln“. Auch dies könnte als weitergehender Antrag verstanden werden. Möglicherweise kann dieser Variantenreichtum beim Apothekertag eine Diskussion über inhaltliche Aspekte der Honorarforderung auslösen.