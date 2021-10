Wozu Präqualifizierung? Apotheker sind hochqualifiziert!

Für viele Dinge, die früher selbstverständlich in der Apotheke abgegeben wurden, ist heute eine Präqualifizierung notwendig. Dazu gehören zum Beispiel Pennadeln, Spacer und Inkontinenzprodukte. Dieser zusätzliche Aufwand in Kombination mit teils absurden Anforderungen und oft nicht einmal kostendeckender Honorierung hat in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass immer mehr Apotheken bestimmte Versorgungsbereiche aufgeben. Die Dummen sind die Patient:innen, weil sie plötzlich mehrere Anlaufstellen haben.

Besonders absurd mutet der Präqualifizierungswahn bei Hilfsmitteln an, die im direkten Zusammenhang mit einem Arzneimittel zur Anwendung kommen, wie beispielsweise Vorschaltkammern für Dosieraerosole. Apotheker:innen sind studierte Arzneimittelfachleute und hochqualifiziert. Warum braucht es da eine zusätzliche Vor-Qualifizierung? Zumal diese sich ja rein auf Formalien beschränkt und nichts darüber aussagt, ob in der betreffenden Apotheke tatsächlich adäquat zu dem jeweiligen Hilfsmittel beraten wird und eine gute Versorgung stattfindet. Die neueste Schikane: Es braucht künftig eine Präqualifizierung für Trink- und Sondennahrung. Was kommt als Nächstes? Müssen sich Apotheken demnächst „präqualifizieren“, um Arzneimittel abzugeben?