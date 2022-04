Mindestens alle fünf Jahre fällt in den meisten öffentlichen Apotheken einiges an zusätzlichem Papierkram an. Dann ist es nämlich wieder einmal Zeit für den bürokratischen Akt der (Re-)Präqualifizierung. Und damit steigt bei vielen Apothekenleitungen zugleich der Blutdruck. Es ist ein Leidensthema, nicht nur wegen des hohen Aufwands und der damit verbundenen Kosten.