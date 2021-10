Für Trink- und Sondennahrung künftig Präqualifizierung erforderlich

Der Kriterienkatalog zur Präqualifizierung der Leistungserbringer gehört vermutlich nicht zur Lieblingslektüre der meisten Apothekenteams. Zu absurd muten die Voraussetzungen an, an die die Versorgung mit bestimmten Hilfsmitteln geknüpft ist. Für den einen oder anderen ist das Grund genug, manche Bereiche einfach aufzugeben, zumal es sich ja im Regelfall nicht einmal lohnt. In diesen ungeliebten Katalog wurde nun ein neuer Versorgungsbereich aufgenommen, der die Apotheken leider auch betrifft. Er trägt die Bezeichnung 03F15 und beinhaltet Trink- und Sondennahrungen.