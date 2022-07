Die neu entwickelten Peptide basierten hier ursprünglich auf sogenannten coiled coils-Peptiden, die die Form einer gewickelten Spule aufweisen. Die Basisdaten dazu stammten aus einer Strukturdatenbank. Die Forscher entwarfen die Peptide am Computer, synthetisierten sie im Labor und charakterisierten sie mit biophysikalischen Methoden sowie Röntgenkristallographie. „Wir haben das Peptidsystem in vitro – also in der Kürette – charakterisiert und in vivo – in Zellkultur – getestet“, sagt Höcker.