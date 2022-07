Rocaglamid-Derivate im Fokus gegen Hepatitis E

Die RUB-Forscher testeten diese 205 Derivate in vitro in Zellkultur auf ihre Wirksamkeit gegen das HEV. Das Virusgenom versahen die Wissenschaftler dabei mit einem Reportergen für das leuchtende Protein Luciferase. In einem Luciferase-Assay lässt sich so über die Leuchtstärke des gebildeten Proteins die Wirkung auf die Reproduktion des Virus in der Zellkultur messen.