Nocebo: Nebenwirkungen aus der körpereigenen Apotheke

Wie es dazu kommt und was die Forschung bisher weiß, berichtete Professor Ulrike Bingel in der zweiten Folge des DAZ-Podcasts „Einfach erklärt – auf die Ohren“. Bingel leitet in der Neurologie des Universitätsklinikums Essen die Schmerzambulanz. Im Jahr 2019 veröffentlichte sie zusammen mit Manfred Schedlowski das Buch „Placebo 2.0”, in der sie die Placebo-Forschung in Medizin, Sport, Bildung und Kunst zusammentragen. Bei Ihrer Forschung im „Bingel Laboratory” untersucht sie den Zusammenhang zwischen Schmerz und kognitiven Prozessen.