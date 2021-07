Richtig Rechnen in der Rezeptur

Ab dem heutigen Montag geht es beim Rezeptursommer des Deutschen Apotheker Verlags ums Rechnen, genauer gesagt ums richtige Rechnen in der Rezeptur. So sind beispielweise nicht immer standardisierte Rezepturen verfügbar, die Rezeptursubstanzen nicht in der Form erhältlich, wie sie in der Verschreibung aufgeführt sind, oder es muss eine Verdünnung hergestellt werden. Und dann geht es ans Rechnen. In diesem Vortrag gibt es die wichtigsten Tipps und Tricks.