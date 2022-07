Wie lange ist die Rezeptur haltbar?

Während der kalendarische Sommer im Zenit steht, neigt sich der DAV-Rezeptursommer 2022 bereits dem Ende – zumindest was die Online-Schaltung der Vorträge betrifft: Am Montag, 25. Juli 2022, geht mit „Verwendbar bis …? Ermittlung der Haltbarkeit von Rezepturarzneimitteln“ der letzte Vortrag des diesjährigen Rezeptursommers live. Doch keine Bange, falls Sie einen oder mehrere der sieben spannenden und akkreditierten Vorträge verpasst haben sollten – bis 18. September können Sie den Rezepturexperten noch lauschen, und zwar immer dann, wenn es in Ihren Zeitplan passt: beim Frühstück, in der Mittagspause, am Badesee oder nach Feierabend, wenn die Kinder schlafen.