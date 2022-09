Im Deutschen Bundestag wurde heute der Entwurf für das „Gesetz zur Stärkung des Schutzes der Bevölkerung und insbesondere vulnerabler Personengruppen vor COVID-19“ abschließend beraten und beschlossen. Mit ihm soll vor allem der im Sommer beschlossene 7-Punkte-Plan umgesetzt werden – der Fahrplan für den Corona-Herbst und Winter.

Bis zum Schluss wurde vor allem um die Änderungen im Infektionsschutzgesetz gerungen, die Ermächtigungen für die Länder und die bundesweiten Regelungen zur Maskenpflicht. Kurzfristig fiel noch die eigentlich vorgesehene Maskenpflicht in Flugzeugen – im Bahnfernverkehr bleibt sie hingegen bestehen. Begründet wurde dies damit, dass man einheitliche Regelungen in Europa wolle – und in anderen EU-Ländern gebe es die Maskenpflicht in Flugzeugen nicht.

Für den Fall der Fälle wird die Bundesregierung aber ermächtigt, durch Rechtsverordnung anzuordnen, dass Fluggäste und Personal in Flugzeugen dazu verpflichtet werden können, eine FFP2-Schutzmaske oder eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen. Eine bundesweite FFP2-Maskenpflicht wird es zudem in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Arztpraxen, Tageskliniken, Dialyseeinrichtungen oder bei Rettungsdiensten geben. Darüber hinaus erhalten die Länder die Möglichkeit, weitergehende Schutzmaßnahmen zu ergreifen, etwa eine Maskenpflicht in Innenräumen und Testpflichten.