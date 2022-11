Was die sogenannten Maskendeals rückblickend in ein äußerst unrühmliches Licht stellt: Einerseits wirft das Bundesgesundheitsministerium Unternehmen vor, qualitativ minderwertige Masken beschafft zu haben und verweigert den Händlern die Bezahlung. Andererseits sind Einzelpersonen Beraterhonorare und Vermittlungspauschalen in bis zu zweistelliger Millionenhöhe zugeflossen. Das Ministerium wird auch wegen der direkten Beauftragung von Logistikunternehmen öffentlich kritisiert. Gerichtsverfahren, staatsanwaltschaftliche Ermittlungen und Untersuchungsausschüsse laufen derzeit und sollen für Klarheit sorgen. In einer Reportage des ARD-Magazins „Plusminus“ werden die Hintergründe dieser Maskendeals beleuchtet. Jens Spahn, inzwischen wieder gewöhnlicher Bundestagsabgeordneter, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender sowie Autor seiner persönlichen Corona-Rückschau mit dem Titel „Wir werden einander viel verzeihen müssen“, weicht dabei den Fragen der Journalisten aus und verweist – angeblich wegen fehlender Akteneinsicht – an das Bundesgesundheitsministerium.