Nüsslein und Sauter dürfen Masken-Provisionen behalten

In der ersten Phase der Pandemie, als die Schutzmasken knapp waren und der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn alles in Bewegung setzte, um welche zu beschaffen, witterten so manche ein gutes Geschäft. Auch der bayerische Landtagsabgeordnete Alfred Sauter und der Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein (beide CSU) vermittelten Masken – und erhielten dafür üppige Provisionen. Als dies bekannt wurde, räumten beide ihre Posten. Beide mussten sich zudem vor Gericht verantworten.