Engpässe bei Hormon-Präparaten für die Menopause

Das britische „Department of Health and Social Care“ teilte am 29. April 2022 mit, dass Hormonersatzpräparate in Großbritannien vorerst maximal nur noch für eine Dauer von drei Monaten abgegeben werden dürfen. Damit soll die Versorgung sichergestellt werden, heißt es. Das „Pharmaceutical Journal“ hatte zuvor berichtet, dass der Engpass bei Hormonersatz-Arzneimitteln für die Menopause (HRT = Hormone Replacement Therapy, Hormonersatztherapie) dadurch verschärft worden sein könnte, dass manche Patient:innen Verordnungen für zwölf Monate erhielten. Zuletzt war in Großbritannien von einem „schwerwiegenden“ Engpass die Rede; konkret geht es dabei um die Präparate Oestrogel® (Wirkstoff Estradiol), Ovestin® Creme (Wirkstoff Estriol) und Premique Low Dose® (konjugierte Estrogene und Medroxyprogesteronacetat).

Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie war die Sorge laut geworden, dass es (auch) Engpässe bei Hormonpräparaten geben könnte. In der internationalen Ausgabe von „The Guardian“ war am 22. Mai 2020 gar von einem weltweiten Mangel an Hormonersatztherapien und Kontrazeptiva die Rede gewesen. Vor allem Großbritannien schien mit Lieferschwierigkeiten bei Hormonersatztherapien für die Menopause zu kämpfen. Zwei Jahre später hat sich die Situation – wie die jüngsten Meldungen verdeutlichen – eher zugespitzt als entschärft.