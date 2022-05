Es wird betont, dass für die doppelte Dosis von Natpar 50 Mikrogramm/Dosis in jeden Oberschenkel injiziert werden sollte, wobei jeweils eine neue Nadel verwendet und die Dosisanzeige überprüft werden sollte, um zu bestätigen, dass zwei Dosen von 50 µg verabreicht wurden. Um das Risiko lokaler Reaktionen zu verringern, sollten die Injektionen jeden Tag abwechselnd in den oberen bzw. unteren Bereich der Oberschenkel erfolgen, heißt es außerdem. Die beiden Dosen sollten in einem Abstand von weniger als 15 Minuten verabreicht werden; sollte der Patient jedoch versehentlich nur eine Dosis applizieren, sollte er die zweite Dosis so schnell wie möglich nachholen und seinen Arzt kontaktieren. Der Patient müsse darüber aufgeklärt werden, wie wichtig eine korrekte Dosierung ist, und dass er sich im Falle eines Dosierungsfehlers an den Arzt wenden muss.

Patient:innen mit verringerter Dosis muss mitgeteilt werden, dass sie einem erhöhten Risiko einer Hypokalzämie ausgesetzt sind. Es ist also auf Anzeichen einer Hypokalzämie und darüber, wann der Arzt informiert werden sollte, zu informieren. Die Dosierung von aktivem Vitamin D und ergänzendem Calcium ist bei allen Patient:innen, die von dem Lieferengpass an Natpar 100 Mikrogramm/Dosis betroffen sind, sorgfältig anzupassen.