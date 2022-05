Es dürfen wieder große Tamoxifen-Packungen abgegeben werden

Im Fall Tamoxifen gibt es weitere Entspannung. Nachdem bereits im April die Firma Hexal gemeldet hatte, dass erste Tamoxifen-Chargen einer Sonderproduktion über den Großhandel verfügbar sind, heißt es seit dem gestrigen Montag vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), „dass sich aufgrund der getroffenen Maßnahmen die Versorgungslage stabilisiert“. Die noch zur Verfügung stehenden importierten Arzneimittel sorgen gemeinsam mit den bereits regulär verfügbaren Arzneimitteln für „eine hinreichende Versorgung“ – allerdings: nur sofern keine Überbevorratungen stattfinden.

In einem Bescheid des BfArM vom 22. April hatte es noch geheißen, „dass der pharmazeutische Großhandel Packungen Tamoxifen-haltiger Arzneimittel, die nach § 79 Abs. 5 AMG importiert wurden, vorrangig abzugeben hat“. Damit seien auch Fälle gemeint, „in denen sich die Bestellung von Apotheken beim Großhandel auf ein anderes und beim Großhandel verfügbares Tamoxifen-haltiges Fertigarzneimittel bezieht“, hieß es. Denn würden die auf der Grundlage von Ausnahmegenehmigungen importierten Arzneimittel nicht als erste aufgebraucht, sei davon auszugehen, dass es in der zweiten Jahreshälfte erneut zu einem gravierenden Versorgungsengpass kommt. Zuvor hatte das BfArM mehrfach an Ärzt:innen und Apotheker:innen appelliert, wirklich nur kleine Packungsgrößen Tamoxifen-haltiger Arzneimittel zu verordnen und abzugeben.