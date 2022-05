Menschen sehen mehr Chancen als Risiken in der Digitalisierung

Grundsätzlich empfinden die Deutschen Technik eher als problemlösend: Befürworteten im Jahr 2017 noch 35 Prozent der Bundesbürger:innen die Aussage „Durch Technik entstehen mehr Probleme, als gelöst werden“, so sind es im aktuellen Technik-Radar nur noch 23 Prozent der Befragten.

Bei der Freigabe von Gesundheitsdaten sind die Deutschen aber verhalten. So lehnt es die Hälfte der Befragten (50 Prozent) ab, die eigenen Daten in personalisierter oder anonymisierter Form an private Forschungseinrichtungen weiterzugeben. Dem Hausarzt, Facharzt oder Krankenhaus würden hingegen mehr als 80 Prozent der Befragten ihre Daten zur Verfügung stellen. Ein Befund aus der Umfrage unter 200 Mediziner:innen, die ebenfalls Teil des Technik-Radars 2022 ist, zeigt allerdings: Nur 13 Prozent der befragten Ärztinnen und Ärzte haben Kenntnis darüber, wer auf die digitalen Patientendaten Zugriff hat und welche Daten abgerufen werden.

Nur 5 Prozent nutzen die ePA

Verhindert die Sorge um den Schutz sensibler Daten die Nutzung der im Jahr 2021 eingeführten elektronischen Patientenakte (ePA)? Das Interesse an der ePA ist grundsätzlich vorhanden: 47 Prozent der Befragten haben vor, sie zu verwenden. Allerdings kennen 24 Prozent der Befragten das Angebot gar nicht, nur 5 Prozent nutzen es aktuell. 20 Prozent der Befragten wollen die ePA aufgrund von Bedenken beim Datenschutz und Unklarheiten darüber, wer welche Daten einsehen kann, nicht nutzen. Ein ernüchterndes Ergebnis aus Sicht der Befürworter der ePA, die sich von der Neuerung eine Effizienz- und Qualitätssteigerung im Gesundheitswesen erhoffen.