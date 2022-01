Neue Ausbaustufe für die ePA – Chancen für die Apotheken

Die Verbraucherzentralen setzen auf mehr Schwung für die elektronische Patientenakte (ePA) im neuen Jahr. „Die bisherigen Nutzerzahlen haben noch ganz viel Luft nach oben“, sagte der Chef des Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller, der Deutschen Presse-Agentur. Viele Anwendungen seien damit wesentlich effizienter auf den Weg zu bringen, im Interesse der Patienten, aber auch des Gesundheitswesens – etwa bei der Frage, welche Medikamente zusammenpassen.



Die ePA als freiwilliges Angebot für die 73 Millionen gesetzlich Versicherten in Deutschland war am 1. Januar 2021 mit einer Testphase gestartet und soll im neuen Jahr mehr Funktionen bekommen, zum Beispiel den Mutterpass, das gelbe Untersuchungsheft für Kinder, das Zahn-Bonusheft und den Impfpass. Die vorgesehene zweite Ausbaustufe der App soll am 1. Januar 2022 an den Start gehen. So sollen Patienten nun auch in verfeinerter Form für jedes einzelne Dokument festlegen können, welcher Arzt es sehen kann.