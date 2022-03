Am gestrigen Donnerstagabend stellte sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im „Praxis-Check“ der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) den Fragen der Ärztinnen und Ärzte. Wie er im Gespräch mit KBV-Chef Andreas Gassen, das live übertragen wurde, erklärte, stehen aktuell für ihn zwei Themen im Gesundheitswesen im Vordergrund: Die medizinische Versorgung von Menschen in der Ukraine und nach Deutschland Geflüchteten sowie die Bekämpfung der Pandemie. Kurzfristig angehen will er aber auch eine weitere Baustelle: die Reform der Notfallversorgung. Dieser werde er sich „noch in diesem Jahr“ widmen, kündigte der Minister an.

Auch für die Apotheker:innen ist das nicht unwichtig – im Koalitionsvertrag haben sich die Ampel-Partner etwa darauf geeinigt, dass die Offizinen auch im Notdienst Botenlieferungen anbieten sollen. Zudem soll der Nacht- und Notdienstfonds zu einem sogenannten Sicherstellungsfonds weiterentwickelt werden.