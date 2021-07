Drei Viertel der Bundesbürger sind der Ansicht, dass sich eine Krise wie die Corona-Pandemie mit digitalen Technologien besser bewältigen lässt. Im Juli 2020 waren es nur 53 Prozent. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Digitalverbands Bitkom, der mehr als 2.000 Mitgliedsunternehmen vertritt. Diese wurde – anders als viele andere Umfragen in diesem Bereich – telefonisch und nicht online durchgeführt, sodass auch Personen erfasst wurden, die nicht Internet-affin sind.

Danach geben fast acht von zehn Bundesbürgern (78 Prozent) an, dass ihnen durch die Ereignisse der vergangenen 18 Monate die Bedeutung der Digitalisierung des Gesundheitswesens klar geworden ist. Zudem sind 70 Prozent (2020: 60 Prozent) der Ansicht, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern bei der Digitalisierung des Gesundheitssystems zurückhängt, 71 Prozent (2020: 60 Prozent) fordern mehr Tempo beim Ausbau digitaler Medizin.

Knapp 60 Prozent können sich für das E-Rezept begeistern

Für die Apothekerinnen und Apotheker besonders spannend ist natürlich die Frage, wie die Deutschen zum E-Rezept stehen. Gefragt wurde laut Pressemeldung: „Wollen Sie das E-Rezept nutzen?“ Doch diese Frage würde sich insofern erübrigen, als das E-Rezept zum 1. Januar 2022 verpflichtend eingeführt wird und die Patienten keine Wahl haben zwischen dem rosa Formular und der digitalen Verordnung. Auf Nachfrage teilte Bitkom mit, dass die Frage folgendermaßen formuliert war: „Ab Sommer 2021 wird das E-Rezept eingeführt, über das Patientinnen und Patienten Rezepte für verschreibungspflichtige Medikamente über eine Smartphone-App oder über die ausgehändigten Zugangsdaten bei der gewünschten Apotheke einlösen können. Würden Sie das E-Rezept nutzen?“ Dazu muss angemerkt werden, dass die Umfrage bereits im Mai und damit in einigem Abstand zum „Sommer 2021“ stattfand.

22 Prozent sehen vereinfachte Arzneimittelbestellung als Vorteil

Es ist müßig zu spekulieren, inwieweit die Befragten das Ganze überhaupt verstanden haben – interessant ist, dass immerhin 39 Prozent angeben, das E-Rezept nicht nutzen zu wollen. In der Praxis wird das wohl bedeuten, dass sie sich beim Arzt den Papierausdruck mit den Zugangsdaten mitgeben lassen. 59 Prozent wollen dagegen das E-Rezept nutzen – vermutlich mit ihrem Smartphone. Als Vorteile erhoffen sie sich das automatische Erkennen von Wechselwirkungen (51 Prozent), die Vermeidung von Zettelwirtschaft (44 Prozent), digitale Medikationspläne (30 Prozent) und die automatische Erinnerung an die Medikamenten-Einnahme (25 Prozent). Immerhin 22 Prozent geben die vereinfachte Bestellung von Online-Medikamenten an – was auf den ersten Blick zwar wenig klingt, aber am Ende doch zu einem hohen Versandanteil im Rx-Markt führen würde.

Aus den Wünschen der E-Rezept-Nutzer leitet Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder in der Pressemeldung folgende Forderung ab: „Die aktuell verfügbare E-Rezept-App der Gematik bietet die von den Menschen gewünschten Funktionen nicht. Es sollten Schnittstellen verfügbar gemacht werden, damit Drittanbieter E-Rezept-Apps mit zusätzlichen Funktionen auf den Markt bringen können.“ In der Tat sind entsprechende Schnittstellen geplant. Die genauen Regelungen dazu sollen in einer Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministeriums erfolgen, welche derzeit noch aussteht.