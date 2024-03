Auch im Frühling an Sonnenschutz denken

„Die Frühlingssonne ist nicht zu unterschätzen“, sagt die BfS-Präsidentin Inge Paulini, denn: Aktuelle UV-Messdaten bestätigten, dass bereits im März UV-Index-Werte von 3 in Bayern und 4 in Baden-Württemberg erreicht würden. Paulini rät deswegen: „Sonnenschutzmaßnahmen sollten schon jetzt angewendet werden, vor allem bei Kindern und Jugendlichen“. Kinder seien gegenüber UV-Strahlung empfindlicher als Erwachsene, UV-Strahlung könne die Augen und Haut schädigen und sei die Hauptursache für Hautkrebs, erinnert die Präsidentin des Bundesamts für Strahlenschutz [1]. In Deutschland verdoppelt sich laut BfS die Anzahl der Hautkrebsneuerkrankungen alle 10 bis 15 Jahre [2].

Was sagt der UV-Index aus?

Der von der Weltgesundheitsorganisation WHO definierte UV-Index umfasst eine Skala von 1 bis 11, die nach oben offen ist. Der Index ist ein international einheitliches Maß und beschreibt den erwarteten Tagesspitzenwert der sonnenbrandwirksamen UV-Strahlung am Boden. Je höher der Indexwert, desto intensiver die UV-Bestrahlungsstärke. Je nach Höhe des UV-Indexes sind unterschiedliche Schutzmaßnahmen empfohlen [3]. Es gilt:

Tab.: Empfohlene Schutzmaßnahmen nach UV-Index (nach [3])

UV-Index UV-Belastung Schutzmaßnahmen 1 bis 2 niedrig keine erforderlich 3 bis 5 mittel erforderlich: • während der Mittagsstunden im Schatten aufhalten • entsprechende Kleidung, Hut und Sonnenbrille tragen • unbedeckte Haut mit Sonnenschutzmittel mit ausreichendem Lichtschutzfaktor schützen 6 bis 7 hoch 8 bis 10 sehr hoch absolut erforderlich: • in der Mittagszeit möglichst nicht draußen aufhalten • unbedingt im Schatten aufhalten • entsprechende Kleidung, Hut, Sonnenbrille und Sonnencreme mit ausreichendem Lichtschutzfaktor sind dringend nötig 11 und höher extrem

Schatten, Sonnenbrille, Sonnencreme

Das bedeutet: Auch bereits jetzt bei UV-Indexwerten zwischen 3 und 4 setzen wir uns in der Sonne einer mittleren UV-Belastung aus, und das Bundesamt für Strahlenschutz rät zum Schatten in der Mittagszeit, schützender Kleidung, Sonnenbrille und Kopfbedeckung sowie Sonnencreme.

Weg mit alten Sonnencremes

Nachhaltig die klebrigen Sonnencremereste des letzten Sommers zu nutzen, ist keine gute Idee [4], vor allem, wenn der UV-Filter Octocrylen enthalten ist. Im Jahre 2021 fanden französische Wissenschaftler toxische Abbauprodukte in Sonnenschutzmitteln. Sie zeigten, dass der chemische UV-Filter Octocrylen sich nach längerer Lagerung zu Benzophenon abbaut – wobei auch neue Sonnenschutzprodukte Benzophenon enthielten –, ein Stoff, den die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) als möglicherweise krebserregend für den Menschen einstuft [5]. Manche Nationen, wie Hawaii oder der Inselstaat Palau, haben Octocrylen in Sonnenschutzmitteln bereits verboten, da Octocrylen und seine Abbauprodukte beim Schwimmen ins Meer gelangen und Korallenriffe schädigen [6]. Die EU verbietet mittlerweile zwar Benzophenon, Octocrylen ist weiterhin erlaubt. Ökotest stuft den UV-Filter hingegen als „bedenklich“ ein [7]. Mineralische UV-Filter wie Titandioxid oder Zinkoxid sind meist stabiler als organisch-chemische Filter [8]. Sonnencremes, die als Naturkosmetik zertifiziert sind, setzen ausschließlich auf mineralische UV-Filter.

