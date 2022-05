Unter anderem ging es um die Frage, warum sich Apotheken einer bestimmten Kooperation anschließen. Geht es vor allem um Einkaufsvorteile? In den Augen von Anike Oleski bilden diese nur die Basis. Für sie ist das überregionale Netzwerk am wichtigsten sowie der Kontakt zu anderen Apotheken mit ähnlichen Herausforderungen. Man könne gemeinsame Lösungen finden, so Oleski. Das sei auch für große Apotheken wichtig. Die Kooperation befähige, Dinge zu tun, die man allein nicht tun könne. Für Dana Schreiner geht es vor allem um Wissenstransfer. Know-how, das man selbst nicht habe, könne man sich aus der Kooperation holen, erklärt sie. „Ich kann auf geballtes Wissen zurückgreifen. Das ist eine Hilfe für mich und mein Team“, so die Apothekerin.