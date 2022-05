Nach der Begrüßung durch Stefan Hartmann und seine Co-Moderatorin Vanessa Conin-Ohnsorge gab es ein paar Anregungen, was man sich von Ameisen abschauen könnte. Zudem einen Parforceritt durch die aktuelle Gesundheitspolitik von Manuela-Andrea Pohl, Senior Specialist Public Affairs bei Noventi, gefolgt von einer Diskussionsrunde zur Frage, was einen starken OTC-Außendienst auszeichnet. Darüber diskutierten Martina Gampl von Dr. Pfleger, Apothekerin Iris Blaschke, Leitung & COO der St. Vitus Apotheke in Gilching und Robert Bielmeier, Inhaber von der Personalberatung Bielmeier & Partner.

Denn klar ist: Corona hat den Außendienst in den Apotheken massiv verändert, schließlich wurden die Besuche von einem Tag auf den anderen auf nahezu null reduziert. Dadurch hat er an Bedeutung verloren. Das ist in den Augen von Iris Blaschke auch nur schwer zurückzudrehen. Die Außendienstler, die vor der Pandemie einen guten Job gemacht und eine persönliche Beziehung aufgebaut haben und auch während der Beschränkungen Kontakt zur Apotheke gehalten haben, haben auch weiterhin eine Chance. „Die müssen auch nichts zurückholen“, wie sie erklärt. Für die anderen, die alle Apotheken nach dem Gießkannenprinzip gleichbehandeln, sei die Entwicklung aber nicht mehr umkehrbar, so Blaschke. Dazu komme der Personalmangel, sodass man sich bei jedem Besuch überlege, ob das wirklich sein müsse. Wer aber bereit sei, neue Wege zu gehen, könne weiterhin erfolgreich sein.