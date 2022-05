Immer wenn im hoch regulierten Arzneimittelmarkt jemand etwas gänzlich Neues macht, sind die Gerichte gefragt. Das bekommen derzeit Schnelllieferdienste, Plattformbetreiber und Telemedizinanbieter zu spüren. Was hier aktuell ansteht, erläuterte der Freiburger Rechtsanwalt Morton Douglas beim BVDAK-Kooperationsgipfel, der in den vergangenen beiden Tagen in München stattfand. So hat sich beispielsweise die Apothekerkammer Nordrhein das Geschäftsmodell des Schnelllieferdienstes Kurando und den Marktplatz von DocMorris vorgeknöpft. Sie sieht unter anderem Klärungsbedarf bei den jeweiligen Vergütungsmodellen. So erhebt DocMorris für die eigene Plattform eine prozentuale Gebühr für Nicht-Verschreibungspflichtiges, was in den Augen der Kammer nicht zulässig ist. Zudem rügen die Nordrheiner, die in bekannter Manier von Douglas vertreten werden, die versprochene Vermittlung elektronischer Verschreibungen gegen Zahlung einer monatlichen Grundgebühr als Verstoß gegen das Makelverbot.

In der Zusammenarbeit mit der Telemedizin geht es unter anderem darum, wer überprüfen muss, ob medizinische Standards eingehalten werden. Laut einem Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem Dezember 2021 muss nämlich der Anbieter nachweisen, dass bei grenzüberschreitender Bewerbung von im Ausland ansässigen Online-Praxen deutsche medizinische Standards eingehalten werden. Ein Fragebogen könne das ja wohl nicht sein, findet Douglas. Nun wurden Verfahren hinsichtlich der Prüfpflicht angestoßen, berichtet er.