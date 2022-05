Wir würden gerne von unseren Leserinnen und Lesern wissen, wie das in ihren jeweiligen Apotheken gehandhabt wird. Wird die Zeit auch außerhalb der Öffnungszeiten erfasst oder entspricht die Arbeitszeit der Öffnungszeit? Und wenn letzteres der Fall ist: Ist das okay, weil das Gesamtpaket stimmt, oder sorgt das für Ärger? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil: