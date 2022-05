„Arbeit außerhalb der Öffnungszeit zählt ab der 1. Minute als Arbeitszeit“

Arbeitszeit = Öffnungszeit. Und was morgens vor der Öffnung der Apotheke oder nach Ladenschluss noch gearbeitet wird, wird, obwohl es regelmäßig außerhalb der Öffnungszeiten etwas zu tun gibt, nicht erfasst und somit auch nicht vergütet – in gar nicht wenigen Apotheken wird das so gehandhabt. Das hat unsere nicht repräsentative Umfrage ergeben, an der sich fast 2.000 DAZ-Leser:innen beteiligt haben. Demnach wird nur bei knapp 17 Prozent der Befragten in den jeweiligen Apotheken die gesamte Arbeitszeit außerhalb der Öffnungszeit erfasst, zum Beispiel wenn abends noch die Kasse oder morgens alles startklar gemacht wird. Immerhin 38 Prozent der Teilnehmenden gaben an, dass ab einer bestimmten Grenze die Extra-Zeit aufgeschrieben wird. Etwas über 45 Prozent antworteten jedoch, dass bei ihnen in den Apotheken der Grundsatz gilt: Arbeitszeit ist gleich Öffnungszeit. Und ein Großteil der Betroffenen (fast 32 Prozent aller Befragten) findet das nicht fair. Lediglich 13 Prozent der Umfrage-Teilnehmer:innen sind mit dieser Regelung zufrieden, weil bei ihnen das Gesamtpaket stimmt.